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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Папа римский назвал теракт в «Крокусе» бесчеловечным

Папа римский Франциск помолился за жертв теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
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Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск помолился за жертв теракта в «Крокус Сити Холле» во время мессы в Вербное воскресенье у собора Святого Петра. Понтифик назвал нападение бесчеловечным действием, сообщило католическое новостное агентство S.I.R.

«Пусть Господь примет жертв в своем мире, утешит их семьи и изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия», — цитирует агентство Франциска.

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Политика
Фото:АГН «Москва»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира к совместной работе для борьбы с «Исламским государством».

24 марта соболезнования российскому народу выразил в КНДР, Израиле, Азербайджане, Анголе. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги в день национального траура.

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Папа Римский теракт Ватикан Москва
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