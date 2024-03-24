Папа римский назвал теракт в «Крокусе» бесчеловечным

Папа римский Франциск помолился за жертв теракта в «Крокусе»

Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск помолился за жертв теракта в «Крокус Сити Холле» во время мессы в Вербное воскресенье у собора Святого Петра. Понтифик назвал нападение бесчеловечным действием, сообщило католическое новостное агентство S.I.R.

«Пусть Господь примет жертв в своем мире, утешит их семьи и изменит сердца тех, кто совершает эти бесчеловечные действия», — цитирует агентство Франциска.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России).

Десятки стран осудили теракт и выразили соболезнования родным погибших и Владимиру Путину. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны мира к совместной работе для борьбы с «Исламским государством».

24 марта соболезнования российскому народу выразил в КНДР, Израиле, Азербайджане, Анголе. Посольства нескольких стран в Москве приспустили флаги в день национального траура.