Воробьев сообщил о продолжении работы спасателей в «Крокус Сити Холле»
Спасатели продолжают поисковые работы на месте разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.
«Поисковые работы продолжаются. <...> Спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов», — написал Воробьев.
В ночь на 24 марта сотрудники МЧС расчистили технологические проемы — отверстия для коммуникаций в стенах и потолках — с западной стороны «Крокуса», добавил глава Московской области. Это облегчило доступ к концертному залу.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили пришедшие на концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. 24 марта в России объявили днем национального траура.
«Крокус Сити Холл» полностью выгорел, крыша здания обрушилась. 23 марта спасатели разобрали более 90 куб. м завалов. Ранним утром 24 марта к концертному залу прибыла тяжелая техника, с помощью которой сотрудники МЧС продолжат разбирать поврежденные части сооружения. К вечеру 24 марта поисковую операцию планируют завершить.
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