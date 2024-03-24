Воробьев сообщил о продолжении работы спасателей в «Крокус Сити Холле»

Фото: vorobiev_live / Telegram

Спасатели продолжают поисковые работы на месте разбора завалов в «Крокус Сити Холле» в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале.

«Поисковые работы продолжаются. <...> Спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов», — написал Воробьев.

В ночь на 24 марта сотрудники МЧС расчистили технологические проемы — отверстия для коммуникаций в стенах и потолках — с западной стороны «Крокуса», добавил глава Московской области. Это облегчило доступ к концертному залу.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. О стрельбе и звуках взрывов сообщили пришедшие на концерт группы «Пикник». В результате нападения погибли 133 человека, более 150 пострадали. 24 марта в России объявили днем национального траура.

«Крокус Сити Холл» полностью выгорел, крыша здания обрушилась. 23 марта спасатели разобрали более 90 куб. м завалов. Ранним утром 24 марта к концертному залу прибыла тяжелая техника, с помощью которой сотрудники МЧС продолжат разбирать поврежденные части сооружения. К вечеру 24 марта поисковую операцию планируют завершить.