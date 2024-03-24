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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Для разбора завалов в «Крокусе» прибыла тяжелая техника

МЧС сообщило о прибытии тяжелой техники для разбора завалов в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

К зданию концертного зала «Крокус Сити Холл», где произошел теракт и погибли 133 человека, прибыла тяжелая техника, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

Ведомство уточнило, что тяжелая техника будет разбирать поврежденные сооружения и расчищать завалы.

Спустя несколько часов МЧС показало кадры, как с помощью крана проводится разбор конструкций.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

22 марта в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Концертный зал полностью выгорел, у него обрушилась крыша.

К вечеру 23 марта пожарные потушили открытое горение. Площадь пожара составляла 12,9 тыс. кв. м. В тот же вечер губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о завершении спасательной операции на месте теракта, но поисковая все еще продолжается. По словам главы региона, для полного разбора завалов спасателям понадобится еще несколько суток.

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«Крокус Сити Холл» теракт Пожар МЧС
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