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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе»

РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Компания РЖД объявила о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом холдинг сообщил в телеграм-канале.

«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — говорится в сообщении.

Для оформления поездок компания выделила отдельную линию с телефоном 8-800-250-15-20.

Российские авиакомпании предоставят возможность бесплатных полетов для близких погибших и пострадавших в теракте, сообщила Росавиация в телеграм-канале.

«Авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким», — говорится в сообщении.

Перевозки организуют восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia.

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Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Зрители концерта группы «Пикник» сообщили, что вооруженные люди ворвались в здание, были слышны звуки стрельбы. В теракте погибли 133 человека, более 150 человек пострадали.

Четверых исполнителей теракта задержали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), написал Reuters. The New York Times сообщила, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известен как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещен в России).

Президент Владимир Путин заявил, что Россия установит личности всех причастных к теракту и накажет каждого. 24 марта объявлено в России днем национального траура.

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Теги
«Крокус Сити Холл» поездки теракт
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