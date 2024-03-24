РЖД и авиакомпании бесплатно перевезут родных погибших в «Крокусе»
Компания РЖД объявила о бесплатных поездках в Москву для родственников погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом холдинг сообщил в телеграм-канале.
«Бесплатно перевезем родственников пострадавших и погибших при теракте в «Крокусе» в Москву и из Москвы», — говорится в сообщении.
Для оформления поездок компания выделила отдельную линию с телефоном 8-800-250-15-20.
Российские авиакомпании предоставят возможность бесплатных полетов для близких погибших и пострадавших в теракте, сообщила Росавиация в телеграм-канале.
«Авиаперевозчики откликнулись на трагедию 22 марта и предложили помощь в виде бесплатных билетов пострадавшим и их близким», — говорится в сообщении.
Перевозки организуют восемь авиакомпаний: «Аэрофлот», «Северный ветер», «Сибирь» (S7 Airlines), «Уральские авиалинии», NordStar, Red Wings, Utair и Smartavia.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Зрители концерта группы «Пикник» сообщили, что вооруженные люди ворвались в здание, были слышны звуки стрельбы. В теракте погибли 133 человека, более 150 человек пострадали.
Четверых исполнителей теракта задержали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещена в России), написал Reuters. The New York Times сообщила, что за атакой мог стоять филиал террористической группировки — «Исламское государство в Афганистане» (также известен как «Вилаят Хорасан» или ИГИЛ-Х, запрещен в России).
Президент Владимир Путин заявил, что Россия установит личности всех причастных к теракту и накажет каждого. 24 марта объявлено в России днем национального траура.
Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»
Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего
Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины
МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Владелец «Крокуса» Агаларов впервые прокомментировал произошедший теракт
Опубликован список погибших в теракте
После теракта не выходит на связь помощник директора группы «Пикник»