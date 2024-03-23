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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео

Кадры задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»

Задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео
Video

Появились кадры задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» — на них видно, как вооруженные мужчины выводят из леса задержанного. ФСБ ранее сообщала, что террористов задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Автомобиль, на котором они передвигались, нашли в районе деревни Хацунь неподалеку от Брянска.

Автомобиль не остановился по требованию сотрудников полиции, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Силовики открыли стрельбу, одного человека задержали на месте, остальные скрылись, их задержали позднее. Всего были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников стрельбы.

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«Крокус Сити Холл» теракт стрельба взрыв
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