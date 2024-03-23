Задержание подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле». Видео

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Появились кадры задержания подозреваемого в теракте в «Крокус Сити Холле» — на них видно, как вооруженные мужчины выводят из леса задержанного. ФСБ ранее сообщала, что террористов задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. Автомобиль, на котором они передвигались, нашли в районе деревни Хацунь неподалеку от Брянска.

Автомобиль не остановился по требованию сотрудников полиции, сообщал депутат Госдумы, бывший советник директора Росгвардии Александр Хинштейн. Силовики открыли стрельбу, одного человека задержали на месте, остальные скрылись, их задержали позднее. Всего были задержаны 11 человек, в том числе четверо непосредственных участников стрельбы.