В Воронежской области объявили об опасности атаки дронов
В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.
«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.
Последние дни в Воронежской области регулярно объявляют режим опасности дронов.
23 марта силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в регионе один беспилотник самолетного типа. Гусев сообщил, что «последствий на земле» не было. Той ночью средства ПВО перехватили и уничтожили всего 12 украинских дронов над четырьмя регионами — Брянской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областями.
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