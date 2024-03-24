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Военная операция на Украине ,  
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В Воронежской области объявили об опасности атаки дронов

Воронежский губернатор объявил о режиме опасности атаки дронов в области
Сюжет
Военная операция на Украине

В Воронежской области ввели режим опасности атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

«Уважаемые воронежцы! На территории региона объявляется опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал Гусев.

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Последние дни в Воронежской области регулярно объявляют режим опасности дронов.

23 марта силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в регионе один беспилотник самолетного типа. Гусев сообщил, что «последствий на земле» не было. Той ночью средства ПВО перехватили и уничтожили всего 12 украинских дронов над четырьмя регионами — Брянской, Белгородской, Саратовской и Воронежской областями.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны беспилотники
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