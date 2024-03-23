Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом
Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
Над регионом уничтожили дрон самолетного типа. По предварительной информации, разрушений нет. О пострадавших губернатор не сообщал. Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.
Ранее Минобороны России отчиталось, что ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самлетного типа над четырьмя регионами. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской.
Опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 22:26 22 марта. Гусев подчеркнул, что силы ПВО «наготове», а также попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства и МЧС.
Примерно через час губернатор рассказал, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников самолетного типа, точно кличество он не назвал. По его данным, разрушений нет. О пострадавших Гусев не сообщал.
С начала военной операции на Украине Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников.
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»