Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Над регионом уничтожили дрон самолетного типа. По предварительной информации, разрушений нет. О пострадавших губернатор не сообщал. Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Минобороны России отчиталось, что ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самлетного типа над четырьмя регионами. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской.

Опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 22:26 22 марта. Гусев подчеркнул, что силы ПВО «наготове», а также попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства и МЧС.

Примерно через час губернатор рассказал, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников самолетного типа, точно кличество он не назвал. По его данным, разрушений нет. О пострадавших Гусев не сообщал.

С начала военной операции на Украине Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников.