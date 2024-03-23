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Военная операция на Украине ,  
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Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом

Губернатор Гусев: над Воронежской областью сбили один беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы на территории Воронежа обнаружили и уничтожили беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Над регионом уничтожили дрон самолетного типа. По предварительной информации, разрушений нет. О пострадавших губернатор не сообщал. Он отметил, что режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.

Ранее Минобороны России отчиталось, что ночью 23 марта средства ПВО перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самлетного типа над четырьмя регионами. По пять дронов сбили над Брянской и Белгородской областями, еще по одному — над Саратовской и Воронежской.

Режим опасности атаки дронов продлился в Воронежской области всю ночь
Политика
Воронеж

Опасности атаки беспилотников объявили в Воронежской области около 22:26 22 марта. Гусев подчеркнул, что силы ПВО «наготове», а также попросил местных жителей сохранять спокойствие и следить за оповещениями от правительства и МЧС.

Примерно через час губернатор рассказал, что силы ПВО сбили над регионом несколько беспилотников самолетного типа, точно кличество он не назвал. По его данным, разрушений нет. О пострадавших Гусев не сообщал.

С начала военной операции на Украине Воронежская область, как и другие российские регионы, регулярно подвергается атакам беспилотников. 

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Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом
Воронежский губернатор подтвердил уничтожение одного дрона над регионом

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Теги
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