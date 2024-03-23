Дрон атаковал металлургический комбинат в Белгородской области
Ночью 23 марта дрон самолетного типа атаковал Оскольский электрометаллургический комбинат (ОЭМК) в Белгородской области, сообщается на странице предприятия в соцсети «Вконтакте».
Комбинат работает в штатном режиме, никто не пострадал, оборудование не повреждено, заявили там.
ОЭМК расположено в районе города Старый Оскол, предприятие по производству прямовосстановленного железа входит в холдинг «Металлоинвест».
Глава администрации Старооскольского городского округа Андрей Чесноков сообщал, что атаке дрона подверглось одно из предприятий, не уточнив, какое именно. Утром, по словам Чеснокова, еще один беспилотник атаковал инфраструктурный объект.
По данным Минобороны, в ночь на 23 марта над Белгородской, Брянской, Саратовской и Воронежской областями сбили 12 дронов. Помимо того, власти Самароской области сообщили об атаке БПЛА на Куйбышевский НПЗ.
Позднее над Белгородской областью сбили 11 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а губернатор Вячеслав Гладков сообщил о погибшем и пятерых пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
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