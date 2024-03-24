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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Берлин предупредил о «большой угрозе» в Германии после теракта в Москве

Глава МВД Германии заявила об угрозе ИГИЛ в стране после теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ), которая взяла на себя ответственность за теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», представляет большую угрозу в Германии, заявила министр внутренних дел страны Нанси Фазер газете Süddeutsche Zeitung.

«ИГПХ («Исламское государство провинции Хорасан») в настоящее время представляет собой самую большую исламистскую угрозу в Германии», — сказала Фазер (цитата по Frankfurter Allgemeine).

Она также подчеркнула, что опасность исламистского терроризма остается острой.

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О том, что ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле», где погибли 133 человека, взяли на себя боевики ИГ, сообщили Reuters, The New York Times и Al Arabiya. NYT писала, что американские чиновники в марте собрали «разведданные» о том, что базирующееся в Афганистане «Исламское государство — Хорасан» планировало нападение в Москве. The Washington Post (WP) также сообщило со ссылкой на источники, что разведданные относились к возможной активности «ИГ — Хорасана» внутри России.

Президент Владимир Путин заявил, что всего были задержаны 11 причастных к теракту. Четверо из них — непосредственные исполнители. ФСБ сообщала, что террористов задержали в Брянской области. «Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы», — рассказал Путин.

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Теги
Германия ИГИЛ теракт «Крокус Сити Холл»
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