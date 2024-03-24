Более 4 тыс. москвичей сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»
В Москве 4 тыс. человек сдали кровь для пострадавших в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения в телеграм-канале.
«За сегодняшний день [23 марта] более 4000 москвичей пришли на помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.
В Подмосковье число доноров крови составило около 3 тыс. человек. Центр крови имени О.К. Гаврилова в Москве пообещал работать «до последнего донора». В Минздраве при этом говорили, что для пострадавших при теракте достаточно донорской крови и препаратов.
Вечером в пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» люди в камуфляже открыли стрельбу из автоматического оружия по посетителям концерта группы «Пикник». После стрельбы в здании начался пожар. Число погибших достигло 133, пострадали 140 человек. Министр здравоохранения Михал Мурашко сообщил, что 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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