Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших в теракте в «Крокусе»

Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших в «Крокусе»

Игроки сборной России (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Сборная России по футболу сдаст кровь для пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Спортивное сообщество, спортивные федерации, сборные команды России также присоединяются к донорской акции. Первой сегодня сдает кровь сборная команда России по футболу», — говорится в сообщении.

Сборная России 25 марта должна была в Москве провести товарищеский матч против команды Парагвая, но игру отменили.

В ФМБА сообщили о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших. Ведется прием всех желающих доноров, забор крови и ее компонентов осуществляется одномоментно на 58 стационарных креслах и развернутых 12 мобильных.

«Огромное число желающих сдать кровь россиян свидетельствует о нашем единении, о желании каждого противостоять общему горю», — заявили в агентстве.

Там рассказали, что уже поступило более 2 тыс. звонков от желающих стать донорами. Сдали кровь на 12:00 мск уже более 530 человек.

В результате теракта в «Крокус Сити Холле», по данным Следственного комитета, погибли 115 человек, более 120 пострадали.