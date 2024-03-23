В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови
Донорской крови и препаратов для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Достаточное количество сегодня препаратов и крови», — сказал он.
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что желающие сдать кровь могут прийти в донорские пункты. «Мы только приветствуем это», — отметила она.
По данным Минздрава, в общей сложности после теракта госпитализированы были 115 человек, в том числе пятеро детей. Мурашко уточнял, что 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии
Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы, сообщили в Минздраве Московской области.
Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Вооруженные автоматами боевики устроили стрельбу, также были слышны взрывы. В результате в здании начался пожар.
По данным СК, погибли более 60 человек. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).
Обстановка у «Крокус» сразу после теракта. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
«Трагедия для меня и семьи». Эмин Агаларов – о теракте в «Крокусе»
Как люди спасались из «Крокуса». Видео очевидцев
Кадры с тушением пожара в «Крокусе»
Посетительница концерта в «Крокусе» рассказала о нападавших с оружием
Очевидец рассказал хронологию нападения на «Крокус»