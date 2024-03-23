Мурашко: донорской крови для пострадавших при теракте в «Крокусе» достаточно

В Минздраве сообщили о достаточных запасах донорской крови

Донорской крови и препаратов для пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» достаточно, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».

«Достаточное количество сегодня препаратов и крови», — сказал он.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что желающие сдать кровь могут прийти в донорские пункты. «Мы только приветствуем это», — отметила она.

По данным Минздрава, в общей сложности после теракта госпитализированы были 115 человек, в том числе пятеро детей. Мурашко уточнял, что 60 взрослых пациентов находятся в тяжелом состоянии

Основные причины госпитализации — огнестрельные ранения, ожоги, отравления продуктами горения, переломы, сообщили в Минздраве Московской области.

Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Вооруженные автоматами боевики устроили стрельбу, также были слышны взрывы. В результате в здании начался пожар.

По данным СК, погибли более 60 человек. Следственный комитет завел дело по статье о теракте (ст. 205 УК).