Центр крови Москвы пообещал работать «до последнего донора»

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Центр крови имени О.К. Гаврилова в Москве продлил работу и теперь принимает до последнего донора. Об этом сообщил городской департамент здравоохранения в своем телеграм-канале.

«Желательно сдавать по кровь в первой половине дня, поэтому рекомендуется сдавать в ближайшие дни в утреннее время», — говорится в сообщении депздрава.

Департамент отметил, что для желающих сдать кровь создали комфортные условия. Возле пунктов сдачи крови установили автобусы для обогрева. Волонтеры раздают горячий чай, воду, питание.

Ранее депздрав рассказал, что число желающих сдать кровь для помощи пострадавшим при теракте в «Крокусе» выросло до 2 тыс. человек. Главный врач Центра крови Ольга Майорова сообщила, что потребность в крови и ее компонентов в настоящее время полностью обеспечена.

Минздрав Подмосковья также рассказал о продлении времени работы регионального Центра крови. Он будет открыт до последнего донора, если в этом будет необходимость. Утром Минздрав сообщил, что только за первый час работы подмосковных центров кровь сдали более 600 доноров.

В Москве работает более 25 станций и отделений переливания крови. Найти удобный для сдачи крови пункт можно на сайте Службы крови. Перед сдачей нужно изучить инструкцию: кто может стать донором и что нужно для этого сделать. Пункты сдачи крови в Московской области и их актуальное время работы можно узнать в телеграм-канале Центра крови Подмосковья. Выбрать удобный пункт можно также на сайте Службы крови.

По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек. Причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения. По данным подмосковного минздрава, пострадал как минимум 121 человек.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером, 22 марта. Неизвестные ворвались в здание, расстреляли людей и подожгли помещения. Пожар локализовали, однако обрушилась часть конструкций крыши. СК возбудил дело по ст. 205 УК (теракт). Задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо, которые могли принимать непосредственное участие в нападении.