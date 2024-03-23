В Севастополе объявили воздушную тревогу
В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.
До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение.
Позже Развожаев рассказал о работе средств ПВО в Севастополе. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.
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