В Севастополе объявили воздушную тревогу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

До этого на Крымском мосту временно перекрыли движение.

Позже Развожаев рассказал о работе средств ПВО в Севастополе. «Все службы приведены в состояние боевой готовности. <...> Военные ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

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