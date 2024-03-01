В Севастополе сработали системы ПВО

Военные уничтожают воздушные цели, сообщил губернатор города. Крымский мост временно закрыли для движение автомобилей. Менее чем через час воздушную тревогу отменили

Вид на Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах. «Основную опасность представляют осколки», — подчеркнул он.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

В 16:32 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

В последний раз о воздушной тревоге в городе Развожаев сообщал 25 февраля. Позже Минобороны России отчиталось, что около 19:00 средства ПВО уничтожили украинские ракеты над акваторией Черного моря.

Утром 26 февраля в Севастополе были слышны «громкие звуки». Развожаев объяснил это тренировками флота по отражению атак морских беспилотников.