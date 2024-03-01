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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе сработали системы ПВО

Губернатор Развожаев: в Севастополе сработали системы ПВО
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Военная операция на Украине
Военные уничтожают воздушные цели, сообщил губернатор города. Крымский мост временно закрыли для движение автомобилей. Менее чем через час воздушную тревогу отменили
Вид на Севастополь
Вид на Севастополь (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает система ПВО, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

По словам Развожаева, военные ведут работу по уничтожению воздушных целей, все службы привели в состояние боевой готовности. Он попросил местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться в укрытиях или безопасных местах. «Основную опасность представляют осколки», — подчеркнул он.

Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

В 16:32 Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

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Фото:Виталий Невар / ТАСС

В последний раз о воздушной тревоге в городе Развожаев сообщал 25 февраля. Позже Минобороны России отчиталось, что около 19:00 средства ПВО уничтожили украинские ракеты над акваторией Черного моря.

Утром 26 февраля в Севастополе были слышны «громкие звуки». Развожаев объяснил это тренировками флота по отражению атак морских беспилотников.

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В Севастополе сработали системы ПВО
В Севастополе сработали системы ПВО

Теги
Михаил Развожаев Севастополь Воздушная тревога Крым ПВО
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