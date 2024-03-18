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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе морскими учениями

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с ученими флота по ППДО
Сюжет
Военная операция на Украине

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с морскими учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Балаклавы», — пояснил Развожаев.

Губернатор уточнил, что в Севастополе все спокойно.

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Общество
Севастополь

Губернатор не раз сообщал, что в городе раздавались «громкие звуки», связанные с учениями. В конце января Развожаев уточнил, что шум, который слышали жители Севастополя, связан с военными учениями по ППДО со стрельбой из гранатометов. Тогда тренировку проводили в районе Северного мола.

Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. 1 марта в городе сработали средства ПВО. Российские военные уничтожили воздушные цели на фоне звучащей воздушной тревоги. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

Теги
Михаил Развожаев Севастополь военные учения
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