Губернатор Севастополя объяснил громкие звуки в городе морскими учениями

Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с ученими флота по ППДО

Громкие звуки, которые слышали жители Севастополя, связаны с морскими учениями по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сообщил губернатор города Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«Громкие звуки в городе — это флот проводит учения и тренировку по ППДО, в том числе с применением стрелкового оружия в акватории в районе Балаклавы», — пояснил Развожаев.

Губернатор уточнил, что в Севастополе все спокойно.

Губернатор не раз сообщал, что в городе раздавались «громкие звуки», связанные с учениями. В конце января Развожаев уточнил, что шум, который слышали жители Севастополя, связан с военными учениями по ППДО со стрельбой из гранатометов. Тогда тренировку проводили в районе Северного мола.

Севастополь неоднократно подвергался атакам со стороны Украины. 1 марта в городе сработали средства ПВО. Российские военные уничтожили воздушные цели на фоне звучащей воздушной тревоги. Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.