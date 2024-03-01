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В центре Севастополя после воздушной тревоги пропал свет

Замгубернатора Горлов: в центре Севастополя произошло отключение света
До этого в городе объявляли воздушную тревогу, работала ПВО
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

В центре Севастополя отключили свет, сообщил и.о. замгубернатора региона Евгений Горлов в своем телеграм-канале.

«Аварийная бригада выехала. Время на устранение технологического нарушения от 15 минут до двух часов. Параллельно происходит переподключение потребителей», — написал он.

Около 15:30 губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. После этого сработала ПВО, по словам главы города, военные вели «работу по уничтожению воздушных целей». Спустя примерно час воздушную тревогу сняли.

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Также перекрывалось движение транспорта по Крымскому мосту. Развожаев сообщил, что дым, который заметили в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт, — это применение табельных средств маскировки.

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