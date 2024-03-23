МЧС опубликовало предварительный список погибших в «Крокус Сити Холле»

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МЧС опубликовало предварительный список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» по состоянию на 17:00 мск, сообщает пресс-служба ведомства.

На момент публикации в нем 13 фамилий, некоторые из них совпадают с ранее опубликованным Минздравом (по состоянию на 11:30 мск 23 февраля в нем было 37 человек). Список будет расширяться, подчеркнули в МЧС.

По данным СК, в результате атаки погибли 133 человека, еще более 100 ранены. Спасатели продолжают разбор завалов.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее пообещал выплатить пострадавшим компенсации в размере от 500 тыс. до 3 млн руб.

Вечером 22 марта в здание «Крокус Сити Холла» ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в концертном зале людям, а после устроили поджог. Выгорели некоторые помещения, часть крыши обрушилась. Следственный комитет завел дело о теракте (ст. 205 УК). В Москве и по всей стране усилили меры безопасности, а также отменили массовые мероприятия. В России объявили 24 марта днем траура.