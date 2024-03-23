С 25 марта в Госдуме ограничат вход по разовым пропускам

В Госдуме ограничат вход по разовым пропускам после теракта в «Крокусе»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Госдума с 25 марта ограничит вход в здание по разовым пропускам и проход для организованных групп, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате.

«Ведомости» уточняют, что выданные ранее разовые пропуска и заявки на проход организованных групп и допуск транспорта к зданию аннулированы.

По словам собеседников агентств, в Думе также ограничат проведение публичных мероприятий — слушаний, круглых столов и других. «Меры принимаются в интересах безопасности в связи с непростой ситуацией», — пояснил источник ТАСС.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госдумы.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: в здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Общенациональный траур объявили 24 марта.

Президент Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским и выразил соболезнования родным пострадавших и погибших. Россия установит личности всех причастных и накажет каждого, заверил он.