В Госдуме ограничат вход по разовым пропускам после теракта в «Крокусе»
Госдума с 25 марта ограничит вход в здание по разовым пропускам и проход для организованных групп, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источник в нижней палате.
«Ведомости» уточняют, что выданные ранее разовые пропуска и заявки на проход организованных групп и допуск транспорта к зданию аннулированы.
По словам собеседников агентств, в Думе также ограничат проведение публичных мероприятий — слушаний, круглых столов и других. «Меры принимаются в интересах безопасности в связи с непростой ситуацией», — пояснил источник ТАСС.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Госдумы.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт: в здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.
По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Общенациональный траур объявили 24 марта.
Президент Владимир Путин назвал теракт кровавым и варварским и выразил соболезнования родным пострадавших и погибших. Россия установит личности всех причастных и накажет каждого, заверил он.
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