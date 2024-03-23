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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Какие меры приняли в общественных местах после теракта в «Крокусе»

Торговые центры и фитнесы ограничили работу после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
В пятницу вечером после теракта в «Крокус Сити Холле» некоторые торговые центры, бары и фитнес-клубы Москвы ограничили работу. В выходные не будут работать театры и музеи, в торговых точках усилят меры безопасности
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

После теракта перед концертом в «Крокус Сити Холле» в общественных местах Москвы и других регионах усиливаются меры безопасности. Мэр Москвы Сергей Собянин отменил в эти выходные в Москве все спортивные, культурные и другие массовые мероприятия. Об аналогичных мерах объявили власти Подмосковья, Краснодарского края, Крыма, Ленинградской, Ульяновской, Курской, Мурманской областей и некоторый других регионов.

Дептранс Москвы сообщил об усиленных досмотрах пассажиров в метро. Росавиация сообщила об усилении мер безопасности в аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский. Пассажиров просят прибывать заранее. В районе происшествия перекрыто движение по некоторым магистралям. Роспотребнадзор Московской области рекомендовал не выходить на улицу из-за угрозы отравления в связи с пожаром в «Крокусе».

Что известно об ограничениях в общественных местах после происшествия — в материале РБК.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

В пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холл» ворвались с оружием неизвестные. Они стреляли из автоматов в находившихся там людей. Во время стрельбы погибли 40 человек, пострадали — больше 100, сообщали в ФСБ. В ТЦ возник пожар, он охватил площадь в 12 тыс. кв. м. СК завел уголовное дело по статье «Теракт».

Управляющие компании призывают к бдительности

Московские управляющие компании жилых домов стали уведомлять жителей о необходимости быть бдительными. В частности, «УК Медиан» опубликовала в телеграм-канале одного из жилых комплексов сообщение о том, что служба охраны переведена на усиленный режим дежурства, а жильцам стоит соблюдать осторожность, быть внимательными к посторонним вещам и подозрительным лицам.

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«В случае выявления бесхозных автомобилей, имущества, мешков, коробок или иных подозрительных предметов, в случае невозможности установления владельцев следует немедленно вызывать сотрудников полиции, а также сообщить службе охраны комплекса», — говорится в сообщении. Кроме того, управляющая компания напомнила об обязательном заказе разовых пропусков для строительных бригад и гостей, на разовый въезд автомобилей под разгрузку.

ВУЗы

Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий на выходных и перевести студентов в субботу на дистанционное обучение. «В связи с трагедией в «Крокус Сити» Минобрнауки России рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести в субботу студентов на дистант», — говорится в сообщении ведомства.

Театры, музеи, кино

Театры и музеи в Москве объявляют, что из-за ЧП не будут работать 23 и 24 марта. О закрытии сообщили Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Исторический музей. Показы спектаклей отменили, в частности, Большой театр, МХТ им. Чехова, театр Наций, Современник, театр на Таганке, театр им. Вахтангова, театр Моссовета.

Минкультуры сообщило об отмене массовых мероприятий в ближайшие дни
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В Минкультуры сообщили, что массовые и развлекательные мероприятия во всех федеральных учреждениях культуры по всей России на ближайшие дни отменяются.

Глава крупнейшей в России объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин на вопрос РБК о том, будут ли работать кинотеатры в Москве на выходных, заявил, что решение будет принято после официального заявления местных властей. В пресс-службе киносети «Каро» в пятницу вечером сообщили, что кинотеатры сети в Москве и области закрыты, а по регионам информация уточняется. На панелях фасада кинотеатра «Октябрь» на Арбате появилась надпись «Скорбим».

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что мероприятий на эти выходные «было запланировано достаточно много», так как в последние месяцы только-только «началось возрождение зрелищной индустрии». «Это еще один очень серьезный удар по организаторам, — считает он. — Оценить потенциальный ущерб сложно, но если к отменам присоединятся регионы, особенно Петербург, речь может идти о десятках и даже сотнях миллионов рублей убытков».

Организатор международного форума музыкальной индустрии Colisium Сергей Бабич в разговоре с РБК оценил потенциальные потери бизнеса и организаторов концертов из-за введенного запрета на массовые мероприятия в Москве в 200-400 млн руб.

Четыре источника РБК в компаниях-организаторах концертов из частного сектора сообщили РБК, что обсуждают с площадками столицы условия отмены и переноса мероприятий до конца марта. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от директив региональных властей и условий арендодателей.

Торговые центры и магазины

Торговые центры сейчас усиливают меры безопасности, сказал РБК вице-президент Союза торговых центров Алексей Блюмкин. По его словам, многие комплексы отменяют массовые мероприятия, запланированные на эти выходные. Это собственная инициатива, отметил собеседник.

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в «Крокус Сити»
Общество
Фото:АГН «Москва»

В Москве, например, вечером в пятницу был закрыт ТРЦ «Метрополис». «Мы закрываем «Метрополис» в связи с трагическими событиями. Время открытия комплекса сообщим позже», — сообщил официальный представитель торгово-развлекательного центра.

Крупнейшие продовольственные ретейлеры X5 Group и «Магнит» пока не сообщали о введении дополнительных мер безопасности или изменения режима работы.

Кафе и рестораны

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров сказал, что в местах общественного питания будут усилены меры безопасности, не уточнив детали.

Некоторые заведения общепита в пятницу вечером не работали. Барное пространство «Профсоюз» закрыто, сообщил РБК оператор. В Community Lounge Вar сообщили, что не работают. В баре «Техника безопасности» сообщили, что не работают «в связи со сложившейся ситуацией». В «Депо» на Лесной, барах «Жигули», «Ровесник», «Руки вверх», Gipsy и Bla Bla Bar телефоны не отвечали. Бары «Вокруг Света», Black Swan, а также сеть Harat's продолжают работать, сообщили в заведениях.

Фитнес-клубы

В пятницу вечером о временном закрытии начали уведомлять клиентов московские фитнес-клубы World Class: «По независящим от нас причинам клуб временно закрыт. Об открытии мы оповестим вас дополнительно».

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Политика

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (объединяет 1450 участников отрасли в 76 городах России, в том числе World Class, DDX, City Fox) Ольга Киселева ответила, что пока никаких указаний по работе фитнес-клубов от правительства Москвы не было. «Мы понимаем, что фитнес к массовым мероприятиям не относится, по крайней мере по запросам местных органов власти в двух районах Москвы нам не подтвердили, что нам нужно закрываться, но все может поменяться», — сказала Киселева.

В Московской области замминистра физической культуры и спорта региона Алексей Кокурин рекомендовал фитнес-клубам отменить тренировочные занятия на выходные, уточнила Киселева.

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«Крокус Сити Холл» теракт массовые мероприятия ограничения
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