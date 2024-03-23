Во всех корпусах и общежитиях МГУ усилили меры безопасности

В МГУ усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Фото: Антон Тушин / ТАСС

Во всех корпусах и общежитиях МГУ усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе», сообщает пресс-служба университета.

«По указанию ректора со вчерашнего вечера усилены меры безопасности во всех учебных корпусах и общежитиях МГУ», — говорится в публикации.

В университете проведут занятия 23 марта онлайн; день открытых дверей, запланированный на 24 марта, а также олимпиады школьников и студентов перенесут.

«С понедельника, 25 марта, учебные занятия будут проходить в обычном режиме», — уточнила пресс-служба.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные и перевести студентов в субботу на дистанционное обучение.

В студкомитете общежития ДАС МГУ сообщили, что вместо центрального входа пускать в здание будут через бюро пропусков — там расположена стеклянная дверь, чтобы охрана могла проверить пропуск. «На выход охрана свободно открывает двери, на вход — только после того, как увидит ваш пропуск», — уточнили в публикации. Кроме того, в общежитии отменили гостевой режим, исключение составили ранее согласованные визиты.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. В здание ворвались вооруженные автоматами боевики, начали стрелять по находившимся в торговом центре людям, а после подожгли помещения.

По последним данным, в результате теракта погибли 115 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. Оставшиеся конструкции потолка в «Крокусе» могут обрушиться, предупредил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

СК завел дело о теракте (ст. 205 УК). Глава ФСБ Александр Бортников доложил, что задержаны 11 человек, из них четверо — непосредственные участники атаки. Последних задержали в Брянской области, когда те пытались пересечь границу с Украиной.

На фоне теракта отменили массовые мероприятия по всей России.