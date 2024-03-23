В России объявили траур по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Общенациональный траур объявлен 24 марта. По данным СК, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 115 человек

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В России 24 марта объявлен траур в связи с терактом в «Крокус Сити Холле», сообщил президент Владимир Путин.

Вооруженные люди напали на концертный зал вечером 22 марта. В это время зрители собрались на концерт группы «Пикник», который должен был вот-вот начаться. Нападавшие открыли огонь по посетителям, а также подожгли помещения, использовав «легковоспламеняющуюся жидкость», сообщил СК. В здании произошел пожар, крыша зрительного зала обрушилась.

По данным СК, от ранений и от отравления продуктами горения погибли 115 человек. Свыше 120 пострадали. ФСБ сообщила о задержании «четырех террористов» и еще семи человек. По информации спецслужбы, террористы собирались перейти российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне.

В Москве после теракта отменили все массовые мероприятия, такое же решение приняли власти Подмосковья, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. В Калининградской, Кемеровской и Самарской областях объявили траур.