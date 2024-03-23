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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Кузбассе объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе»

В Кемеровской области объявили трехдневный траур после теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: tsivilev_kuzbass / Telegram
Фото: tsivilev_kuzbass / Telegram

Трехдневный траур объявили в Кемеровской области в связи с терактом в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора Сергея Цивилева.

«В связи с трагедией в Московской области губернатор Сергей Цивилев объявил в Кузбассе 23, 24 и 25 марта днями траура», — говорится в сообщении.

В регионе отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а также развлекательные передачи на радио и по телевидению. В знак солидарности и скорби по погибшим на зданиях государственных и муниципальных организаций приспустили флаги.

Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное
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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением музыкальной группы «Пикник» 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании начался пожар.

Утром 23 марта ФСБ сообщило о задержании 11 подозреваемых по делу о теракте, в том числе четверых человек, которые принимали участие в нападении. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 115 человек. Губернатор Андрей Воробьев заявлял о госпитализации 115 человек, в том числе пятерых детей.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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По всей России начали отменять культурные и развлекательные мероприятия. Соболезнования выразили власти ряда стран, в том числе Афганистана, США, Китая, Германии и Италии. Теракт также осудил Совет безопасности ООН. Члены СБ призвали все государства активно сотрудничать с правительством России, чтобы привлечь к ответственности исполнителей и организаторов нападения.

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Кемеровская область Кузбасс Сергей Цивилев траур теракт «Крокус Сити Холл»
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