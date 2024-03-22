Как в мире отреагировали на теракт в «Крокус Сити Холле»

Реакция международного сообщества на теракт в «Крокус Сити Холле» — в подборке РБК

Фото: АГН «Москва»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Решительно осуждаем это зверское убийство ни в чем не повинных людей, которому не может быть никакого оправдания. Убежден, что все принявшие участие в планировании и совершении этого акта насилия будут установлены и понесут заслуженное наказание. В этот скорбный час желаю мужества и стойкости родным и близким погибших, чтобы пережить невосполнимую утрату, а также скорейшего восстановления всем пострадавшим».

МИД Белоруссии

«Мы с глубокой болью следим за происходящим в Москве. Этот отвратительный террористический акт никогда не сможет быть оправдан. Мы стоим вместе с братским российским народом в эти трудные минуты. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим».

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано

«ЕС шокирован сообщениями о теракте в «Крокус Сити Холле в Москве». ЕС осуждает любые нападения на гражданских лиц. Наши мысли со всеми пострадавшими российскими гражданами».

Представитель Белого дома Джон Кирби

«Мы пытаемся получить больше информации, но предпочли бы, чтобы об этом рассказали российские власти. Кадры оттуда просто ужасны, и на них тяжело смотреть. Наши мысли с теми, чьи близкие погибли в результате этого ужаснейшего нападения. <...> Мы заранее не располагали сведениями об этом ужасном нападении. <...> На данный момент нет никаких указаний на то, что Украина или украинцы были причастны к стрельбе».

Посольство США в России «шокировано сообщениями о террористическом акте». «Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта», — заявили в диппредставительстве и «настоятельно рекомендовали» своим гражданам в Москве «избегать этого района, следовать инструкциям местных служб безопасности и следить за обновлениями в местных СМИ».

МИД Германии

«Кадры страшного нападения на невинных людей в подмосковном «Крокус Сити Холле» ужасают. Произошедшее необходимо быстро расследовать. Наши глубочайшие соболезнования семьям погибших».

Глава МИД Италии Антонио Таяни выразил «осуждение всех форм терроризма и солидарность с семьями жертв».

Президент Сербии Александр Вучич выразил «искренние соболезнования» российским гражданам и руководству и выразил надежду на то, что «террористы, совершившие такое ужасное преступление, будут быть привлечены к ответственности — то есть арестованы или ликвидированы». Он также сообщил, что на фоне событий в Москве созвал на 23 марта заседание Совета нацбезопасности и обратил внимание на призывы посольств США и Великобритании двухнедельной давности к своим гражданам избегать массовых скоплений людей в Москве — по его словам, это свидетельствует о том, что их спецслужбы знали о возможных терактах.

«7 марта американское посольство призвало граждан не ходить в торговые центры. Их спецслужбы перехватили и получили определенную информацию и знали, что происходит. Кто-то скажет, что это Киев, Киев скажет, что это Москва. К моему несчастью, я был прав. Я считаю, что с каждым днем мы приближаемся к великому мировому конфликту, крупнейшему в истории, и боюсь, что он унесет больше жизней, чем Вторая мировая война», — заявил он.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве. Терроризму не может быть никакого оправдания, призываем государства — члены ООН заявить о своем единодушном неприятии подобного рода насилия в отношении невинных граждан». Он выразил соболезнования президенту Владимиру Путину и поручил правоохранительным органам Казахстана «при необходимости оказать помощь российским органам правопорядка».

Заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак

«Мы опечалены этими новостями. Пытаемся получить больше информации о произошедшем».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что «Украина, конечно, не имеет никакого отношения к стрельбе/взрывам в «Крокус Сити Холле». По его словам, «это не имеет никакого смысла».

МИД Пакистана

«Мы решительно осуждаем ужасное нападение, совершенное в концертном зале в Москве. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям погибших. В этот трудный час мы солидарны с народом и правительством Российской Федерации»

Глава МИД Кубы Бруно Родригес

«Осуждаем террористический акт, совершенный в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области, повлекший за собой человеческие жертвы и многочисленные ранения.Наши глубочайшие соболезнования народу и правительству России, особенно семьям и друзьям погибших», — заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес.

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что президент Николас Мадуро осудил теракт. «Выражаем соболезнования и семьям погибших и солидарность с правительством Российской Федерации», — сказал он.

МИД Азербайджана

«Решительно осуждаем чудовищное нападение на концертный комплекс Крокус-Сити в Москве. Выражаем глубокие соболезнования семьям безвинных жертв, а также народу и правительству Российской Федерации. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Будучи страной-жертвой терроризма, Азербайджан осуждает терроризм во всех формах и проявлениях».

МИД Армении

«Шокированы ужасающими новостями о бесчеловеческом теракте в Москве. Глубоко скорбим потерю невинных людей и желаем скорейшего выздоровления всем раненным и потерпевшим».

Глава МИД Турции Хакан Фидан позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову и от имени президента Реджепа Тайипа Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус сити холл» и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев «направил глубокие соболезнования». В его письме сказано, что «Узбекистан решительно осуждает данный террористический акт против мирного населения» и что президент «передал искренние слова поддержки близким погибших» и «пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

МИД Узбекистана теракт также «решительно осудил». «Терроризму не может быть никакого оправдания, призываем единодушному неприятию подобного рода насилия в отношении невинных граждан. Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким погибших», — говорится в сообщении ведомства. С аналогичным посылом выступило посольство республики в России. Там также сообщили, что находятся «в тесном контакте» с российскими правоохранительными органами и призвали своих граждан «к спокойствию и соблюдать меры безопасности».

МИД Катара

«Государство Катар выражает свое решительное осуждение инцидента со стрельбой, который произошел в российской столице Москве и в результате которого десятки людей погибли и получили ранения. Министерство иностранных дел подтверждает твердую позицию Катара по неприятию насилия и терроризма, несмотря ни на какие мотивы и обоснования. Министерство выражает соболезнования Государства Катар семьям жертв и правительству России, а также пожелания скорейшего выздоровления раненым».

Президент Палестины Махмуд Аббас выразил соболезнования Владимиру Путину, российскому народу и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канаан «решительно осудил кровавый и жестокий теракт в торговом центре в Москве» и выразил соболезнования «российскому правительству и народу, особенно семьям погибших, заявив, что Исламская Республика Иран поддерживает Россию в этом трагическом инциденте».

МИД Египта «самым решительным образом» осудил «инцидент со стрельбой». «Правительство и народ Египта выражают искренние соболезнования и искреннее сочувствие дружественному правительству и народу России в этой болезненной трагедии, а также семьям погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства. Там также сказано, что Египет выражает свою полную солидарность с Российской Федерацией в этой деликатной ситуации.

Президент Боливии Луис Арсе заявил, республика «самым решительным образом осуждает» теракт. «Выражаем нашу солидарность и соболезнования российскому народу, нашему брату — президенту России Владимиру Путину — и семьям погибших. Это трагическое событие должно быть осуждено всем международным сообществом», — заявил он.

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик

«Республика Сербская решительно осуждает произошедший сегодня вечером в Москве террористический акт, в результате которого погибли десятки невинных людей. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших, Президенту Владимиру Путину и народу России.Подобные нападения являются напоминанием всем о том, что мы никогда не должны прекращать борьбу с террористами, которые являются общим врагом цивилизованного мира».

Посольство Великобритании в Москве

«Мы осуждаем теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Это ужасная трагедия. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким пострадавших и погибших от сегодняшних событий»

Министр иностранных дел Мальты, действующий председатель ОБСЕ Ян Борг:

«Шокированы сообщением о теракте в Москве.Осуждаем террор во всех его формах. Заверили, что наш посол и сотрудники посольства в безопасности. Внимательно следим за ситуацией. Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших»

МИД Франции выразил солидарность с россиянами после теракта в Подмосковье.

МИД Австрии заявил, что шокирован ужасными новостями из России, выразил соболезнования семьям погибших.

МИД Словении

«Нет никаких оправданий убийству невинных гражданских лиц. Сегодняшняя жестокая в Крокус Сити Холл недалеко от Москвы — преступление. Его детали должны быть как можно скорее расследованы. Выражаем глубочайшие соболезнования семьям жертв»