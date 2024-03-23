⁠МИД Афганистана осудил теракт в подмосковном «Крокусе»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство иностранных дел Афганистана решительным образом осуждает теракт, который произошел в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Об этом заявил представитель МИД талибов (движение «Талибан» признано в России террористическим и запрещено) Абдул Кахар Балхи.

«МИД Исламского эмирата Афганистана решительным образом осуждает недавнюю террористическую атаку в Москве, Россия, ответственность за которую взял ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ), и считает ее вопиющим нарушением всех человеческих норм», — говорится в сообщении министра в соцсети Х.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением группы «Пикник» 22 марта. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании «Крокуса» также начался пожар, его площадь составила 12,9 тыс. кв.м., возгорание уже локализовали, сообщило МЧС.

По последним данным Следственного комитета, погибли более 60 человек. МЧС опубликовало список из 107 госпитализированных по состоянию на 09:00.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Руководители силовых ведомств доложили президенту Владимиру Путину о ходе расследования. Соболезнования в связи с терактом выразили власти ряда стран, в том числе США, Китая, Германии и Италии.