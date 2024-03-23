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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Шольц осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Германия осуждает теракт, произошедший в «Крокус Сити Холле» в Московской области. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Мы осуждаем ужасное террористическое нападение на невинных посетителей концерта в Москве. Наши мысли с семьями жертв и всеми ранеными», — написал Шольц в соцсети Х.

Вооруженное нападение на «Крокус Сити Холл» произошло перед выступлением музыкальной группы «Пикник» 22 марта. Несколько человек ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. В здании начался пожар, его площадь составила 12,9 тыс. кв. м, возгорание уже потушили, спасатели приступили к разбору завалов.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Минздрав Подмосковья опубликовал список пострадавших в теракте, в нем 121 человек. По данным Следственного комитета на утро 23 марта, погибли 93 человека.

СК завел уголовное дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе «всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в теракте», сообщила пресс-служба Кремля. Следственный комитет уточнил, что четверых подозреваемых задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной.

Как выглядит «Крокус Сити Холл» на утро после атаки. Фоторепортаж
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По всей России начали отменять культурные и развлекательные мероприятия. Соболезнования выразили власти ряда стран, в том числе Афганистана, США, Китая, Германии и Италии. Теракт также осудил Совет безопасности ООН. Члены СБ призвали все государства «активно сотрудничать с правительством России, а также всеми другими компетентными органами», чтобы привлечь к ответственности исполнителей и организаторов нападения.

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Шольц Олаф фото

Шольц Олаф

политик, канцлер Германии
14 июня 1958 года
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