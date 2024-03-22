МИД Киргизии назвал терроризм угрозой миру после теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Киргизские власти осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.

В ведомстве отметили, что «терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности». Теракт был совершен в священный для мусульман месяц Рамадан, добавили в министерстве.

МИД Киргизии выразил соболезнования родным и близким погибших.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

ФСБ заявила о 40 погибших и 100 раненых во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России назвал произошедшее терактом.

Теракт осудили власти Казахстана, соболезнования родным погибших выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.