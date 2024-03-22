МИД Киргизии назвал терроризм угрозой миру после теракта в «Крокусе»
Киргизские власти осудили террористический акт в «Крокус Сити Холле», сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел республики.
В ведомстве отметили, что «терроризм представляет собой одну из самых серьезных угроз международному миру, безопасности и стабильности». Теракт был совершен в священный для мусульман месяц Рамадан, добавили в министерстве.
МИД Киргизии выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. По словам источника РБК в правоохранительных органах, туда ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов.
ФСБ заявила о 40 погибших и 100 раненых во время стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет России назвал произошедшее терактом.
Теракт осудили власти Казахстана, соболезнования родным погибших выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться