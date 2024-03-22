Роскомнадзор сообщил об увеличении нагрузки на сервисы
Нагрузка на популярные сервисы возросла многократно, заявили в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
О сбоях в работе Telegram пользователи сообщили после 21:30. С проблемами сталкивались в основном пользователи из Москвы.
Перебои начались после стрельбы в «Крокус Сити Холле».
Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. Выстрелы услышали посетители концерта группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, на площадку ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что нападавших было пятеро.
ФСБ заявила о погибших и раненых в результате стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет назвал произошедшее терактом.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться