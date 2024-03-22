Роскомнадзор сообщил об увеличении нагрузки на сервисы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нагрузка на популярные сервисы возросла многократно, заявили в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О сбоях в работе Telegram пользователи сообщили после 21:30. С проблемами сталкивались в основном пользователи из Москвы.

Перебои начались после стрельбы в «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. Выстрелы услышали посетители концерта группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, на площадку ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что нападавших было пятеро.

ФСБ заявила о погибших и раненых в результате стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет назвал произошедшее терактом.