 Перейти к основному контенту
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Роскомнадзор сообщил об увеличении нагрузки на сервисы

РКН: зафиксирован рост нагрузки на популярные сервисы
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нагрузка на популярные сервисы возросла многократно, заявили в Роскомнадзоре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

О сбоях в работе Telegram пользователи сообщили после 21:30. С проблемами сталкивались в основном пользователи из Москвы.

Перебои начались после стрельбы в «Крокус Сити Холле».

МИД назвал «кровавым терактом» произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба. Выстрелы услышали посетители концерта группы «Пикник». По словам источника РБК в правоохранительных органах, на площадку ворвались как минимум три человека в камуфляже и открыли огонь из автоматов. Телеграм-каналы Mash и Shot сообщают, что нападавших было пятеро.

ФСБ заявила о погибших и раненых в результате стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холле». Следственный комитет назвал произошедшее терактом.

Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео

Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле

Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»

Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве

Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация

Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
Теги
Роскомнадзор Россия телеграм Telegram
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 100,22 (-0,15) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 92,61 (+0,66) Инвестиции, 16:14
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Все новости 22:38
Теракт с десятками погибших в «Крокус Сити Холле». Главное Общество, 22:37
Токаев назвал нападение на «Крокус» терактом против мирного населения Общество, 22:37
В регионах начали отменять мероприятия после теракта в «Крокусе» Общество, 22:35
Обстановка у «Крокус Сити Холла» после стрельбы и пожара. Видео Общество, 22:26
В горящем после теракта «Крокус-Сити» началось обрушение кровли Политика, 22:24
В столичном метро усилили досмотр пассажиров Общество, 22:21
Матвиенко пообещала наказание для напавших на «Крокус Сити Холл» Общество, 22:18
ФСБ сообщила о 40 погибших во время стрельбы в «Крокус Сити Холле»⁠ Общество, 22:13
Как выглядел «Крокус Сити Холл» после начала атаки. Видео Общество, 22:12
Роскомнадзор сообщил об увеличении нагрузки на сервисы Общество, 22:07
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 22:05
Силовики у здания «Крокус Сити Холла». Видео Общество, 22:03
Лукашенко выразил соболезнования после теракта в «Крокус Сити Холле» Политика, 22:01