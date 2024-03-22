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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В работе Telegram начались перебои после нападения на «Крокус Сити Холл»

В работе Telegram начались перебои после нападения на «Крокус Сити Холл»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

В работе мессенджера Telegram на фоне нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» начались перебои, убедились корреспонденты РБК.

Роскомнадзор сообщил, что зафиксировал кратный рост нагрузки на серверы популярных сервисов.

По данным сервиса Downradar, сбой произошел после 21:30 мск, когда уже было известно о нападении. С проблемами сталкивались в основном пользователи из Москвы.

Сбой наблюдается и в других странах, в том числе в США, Испании, Польше, Турции и других, свидетельствует статистика портала Downdetector. Пользователи жалуются в основном на проблемы в работе приложения и невозможность соединиться с сервером.

В здании «Крокус Сити Холла» произошел второй взрыв
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. По словам источника РБК, в здание ворвались пять человек в камуфляже и открыли огонь из автоматов.

Также в здании прозвучало несколько взрывов, там начался крупный пожар.

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По словам источника ТАСС в оперативных службах, на место отправили подразделения СОБРа и ОМОНа, ФСБ сообщила, что принимаются необходимые меры. На место отправили десятки бригад скорой помощи.

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Теги
Telegram Крокус Сити Холл сбой в работе
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