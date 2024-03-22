МИД назвал «кровавым терактом» произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Происходящие в «Крокус Сити Холле» события — это «кровавый теракт», который уже осудили множество стран мира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она.
Захарова подчеркнула, что сейчас, когда все силы брошены на спасение людей, «мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление».
Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» этим вечером. По словам источника РБК в правоохранительных органах, как минимум три человека в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Есть погибшие и раненые.
Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что нападавшие бросили «гранату или зажигательную шашку» и начался пожар. На опубликованных телеграм-каналом Baza видео слышны десятки выстрелов. По словам источника РБК, нападавшие остаются внутри здания.
Как сообщили в МЧС Подмосковья, пожарно-спасательные подразделения «работают по повышенному рангу». «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — подчеркнули спасатели.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место. «Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — заявил он.
Пожарные вывели около 100 человек из подвала в Крокус Сити Холле
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Второй взрыв произошел в Крокус Сити Холле
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Госпитализированы первые пострадавшие при теракте в Москве
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться