МИД назвал «кровавым терактом» произошедшее в «Крокус Сити Холле»

Стрельба и взрывы в «Крокус Сити Холле» — «кровавый теракт», заявила Захарова. Она призвала мировое сообщество осудить это «чудовищное преступление»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Происходящие в «Крокус Сити Холле» события — это «кровавый теракт», который уже осудили множество стран мира, сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В МИД России поступают звонки из разных стран мира от простых граждан с выражением соболезнований в связи со страшной трагедией в «Крокус Сити Холл» и словами решительного осуждения этого кровавого теракта, происходящего на глазах всего человечества», — написала она.

Захарова подчеркнула, что сейчас, когда все силы брошены на спасение людей, «мировое сообщество обязано осудить это чудовищное преступление».

Стрельба произошла в концертном зале «Крокус Сити Холл» этим вечером. По словам источника РБК в правоохранительных органах, как минимум три человека в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Есть погибшие и раненые.

Корреспондент «РИА Новости» сообщает, что нападавшие бросили «гранату или зажигательную шашку» и начался пожар. На опубликованных телеграм-каналом Baza видео слышны десятки выстрелов. По словам источника РБК, нападавшие остаются внутри здания.

Как сообщили в МЧС Подмосковья, пожарно-спасательные подразделения «работают по повышенному рангу». «Основные усилия направлены на поиск и спасение людей. Огнеборцами из подвала здания выведены порядка 100 человек. Проводятся работы по спасению людей с крыши здания с помощью подъемных механизмов», — подчеркнули спасатели.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал на место. «Создан оперативный штаб. Все подробности позже», — заявил он.