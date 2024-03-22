Набиуллина назвала условие отзыва лицензий у банков в будущем
ЦБ проводит системную работу с российскими банками и отзывает лицензии только у тех организаций, которые не исправили свое положение после вынесения предписаний. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает корреспондент РБК.
Она подчеркнула, что Центробанк ведет точечную работу по этим вопросам и отзыв лицензии в таких ситуациях является крайней мерой.
«[Ему] предшествует системная работа, мы выносим и предписания. <...> Моратория [на отзыв лицензий] никакого не было. Если случаются ситуации, когда банк не исправляет свое положение — либо это связано с недостаточностью капитала, либо связано с масштабным вовлечением в сомнительные операции — мы принимаем эти решения», — сказала глава Центробанка.
Набиуллина подчеркнула, что регулятор не будет делать прогнозов относительно новых отзывов.
Банк России 21 февраля впервые за полтора года объявил об отзыве лицензии на осуществление банковских операций — ее потерял QIWI Банк. Свое решение регулятор объяснил тем, что организация нарушала требования законодательства и нормативных актов самого Центробанка. Банк проводил высокорисковые операции, в том числе переводя средства криптообменникам, а ее действия по открытию QIWI-кошельков создавали «значительные риски для граждан», заявили в ЦБ.
Регулятор заверил, что вкладчики QIWI Банка смогут вернуть доверенные ему средства в размере не более ₽1,4 млн на человека. Агентство по страхованию вкладов оценило их общий объем в ₽4,6 млрд. К середине марта большая часть этих средств была выплачена.
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Утром 22 марта ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который специализировался на переводах между QIWI Банком и другими участниками рынка. Регулятор пришел к выводу, что многие операции, которые проводила «Стрела», были высокорисковыми. В банке назначили временную администрацию, вкладчикам обещали вернуть деньги (но не более 1,4 млн руб.).
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