ЦБ отозвал лицензию у «Стрелы»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела», который занимал 321-е место в банковской системе России, сообщается на сайте регулятора.

По данным ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.

«Стрела» оказывала услуги по переводу денег между QIWI Банком, который лишился лицензии в феврале, и другими участниками рынка. «Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», — заявили в ЦБ. Регулятор передал правоохранительным органам данные об операциях «Стрелы» с признаками «совершения уголовно наказуемых деяний».

Материал дополняется.