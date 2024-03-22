Песков адресовал МИДу вопрос о связи США и диверсии на «Северных потоках»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об осведомленности США о подготовке взрывов на «Северных потоках», передает корреспондент РБК.
«Давайте оставим нашему Министерству иностранных дел это комментировать. Я не хотел бы комментировать министра иностранных дел Польши», — сказал он.
Так Песков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что американские власти знали о готовящемся подрыве на «Северном потоке». 22 марта в интервью газете Rzeczpospolita министр заявил со ссылкой на статью газеты Washington Post, что Вашингтон заранее был осведомлен о подрыве газопровода и не препятствовал этому.
Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм, и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.
Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.
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