Песков адресовал МИДу вопрос о связи США и диверсии на «Северных потоках»

Песков не стал отвечать на вопрос о связи США с диверсиями на «Северных потоках»

Здание Министерства Иностранных Дел (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос об осведомленности США о подготовке взрывов на «Северных потоках», передает корреспондент РБК.

«Давайте оставим нашему Министерству иностранных дел это комментировать. Я не хотел бы комментировать министра иностранных дел Польши», — сказал он.

Так Песков прокомментировал заявление главы МИД Польши Радослава Сикорского о том, что американские власти знали о готовящемся подрыве на «Северном потоке». 22 марта в интервью газете Rzeczpospolita министр заявил со ссылкой на статью газеты Washington Post, что Вашингтон заранее был осведомлен о подрыве газопровода и не препятствовал этому.

Подрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года. Расследование вели Швеция и Дания, в чьих экономических зонах находились поврежденные участки, а также Германия. Стокгольм, и Копенгаген заявили, что взрыв был преднамеренным.

Позднее стороны заявили о прекращении расследования, отметив, что у них нет юрисдикции на продолжение следствия. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. В феврале 2024 года в интервью журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин обвинил в подрыве США.