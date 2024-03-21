В МИДе посоветовали Макрону не проверять готовность России к ответу
Риски конфликта кратно возрастут, если «отдельные» государства НАТО открыто зайдут на Украину. Об этом заявил замглавы российского МИДа Александр Грушко в интервью «Комсомольской правде».
«Риски такого конфликта кратно возрастут, если отдельные страны НАТО попытаются открыто зайти на Украину индивидуально или в составе коалиции, о чем заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон», — сказал он.
Грушко также добавил, что в Москве не советуют «прощупывать почву» резкими заявлениями «и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу».
В конце февраля Макрон по итогам встречи в Париже с лидерами европейских государств публично допустил отправку западных войск на Украину. Позднее он не исключил также, что Франции может потребоваться провести наземную операцию против России на Украине.
Газета Politico 9 марта сообщила о создании Парижем коалиции стран, потенциально готовых к отправке своего военного контингента на Украину. По данным издания, инициативу поддержали Литва, Латвия и Эстония. Не исключил подобного варианта развития событий и глава МИД Польши Радослав Сикорский.
В Кремле предупреждали, что появление военных НАТО на Украине сделает конфликт блока с Россией неизбежным. Вместе с тем глава российского МИДа Сергей Лавров утверждал, что на Украине уже есть кадровые британские и французские военнослужащие.
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