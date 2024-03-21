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Спасатели пробурили треть скважины на руднике, где завалило шахтеров

МЧС: спасатели пробурили треть скважины на руднике «Пионер» в Амурской области
Фото: Правительство Амурской области
Фото: Правительство Амурской области

Специалисты пробурили треть первой скважины золоторудном руднике «Пионер» в Амурской области, где застряли горняки, и начали бурить вторую, сообщила пресс-служба МЧС.

«На руднике «Пионер» пробурено 88 м первой скважины. Это почти треть от необходимых 262 м. Специалисты начинают бурение второй скважины», — говорится в сообщении.

Масштаб обвала на руднике «Пионер» превысил изначальные оценки в 22 раза
Общество
Фото:tsivilev_kuzbass / Telegram

18 марта на руднике горно-гидрометаллургического комбината «Пионер» в Зейском округе Амурской области произошел обвал горных пород. По предварительной информации, под завалами находятся 15 горняков, связь с ними все еще не установлена. В области ввели режим ЧС на региональном уровне. СК завел дело по факту нарушения требований безопасности при ведении работ (ст. 216 УК).

Глава МЧС России Александр Куренков поручил направить дополнительные силы к месту ЧП. Туда уже отправились спасатели из Кузбасса. Скважины стали бурить по их рекомендации. Губернатор Амурской области Василий Орлов назвал ситуацию в шахте сложной, к месту обрушения постоянно поступает вода.

Источник ТАСС отметил, что масштаб обвала на руднике «Пионер» превысил изначальную оценку почти в 22 раза и составляет более 194 тыс. куб. м. Ранее представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости» о завале в объеме 9 тыс. куб. м.

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Теги
Амурская область рудник шахтеры скважина МЧС
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