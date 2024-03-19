К операции на руднике «Пионер» присоединятся спасатели из Кузбасса
Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету в Амурскую область на рудник «Пионер», где под завалом находятся 15 шахтеров, сообщила пресс-служба губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
Ранее МЧС сообщило о подготовленном резерве специалистов из региона.
«На руднике уже работают более 100 спасателей. Кузбассовцы тоже готовы помочь, ведь у нас большой опыт в ликвидации таких чрезвычайных ситуаций», — рассказал Цивилев.
Он также сообщил о подготовке к вылету борта МЧС из Новокузнецка — всего 25 человек, в их числе водолазы, горно-спасательный отряд и специалисты Распадской угольной компании.
По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, ситуация в шахте сложная, к месту обрушения постоянно поступает вода.
Ранее глава МЧС поручил направить дополнительные силы к месту обрушения на руднике, где, по предварительной информации областной прокуратуры, под завалом находятся 15 горняков.
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Обвал произошел 18 марта. В области ввели режим ЧС на региональном уровне.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. По информации ведомства, во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате в шахте были заблокированы работники подрядной организации.
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