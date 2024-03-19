Губернатор Цивилев: спасатели из Кузбасса готовятся к вылету в Амурскую область

К операции на руднике «Пионер» присоединятся спасатели из Кузбасса

Фото: МЧС России

Спасатели из Кузбасса готовятся к вылету в Амурскую область на рудник «Пионер», где под завалом находятся 15 шахтеров, сообщила пресс-служба губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

Ранее МЧС сообщило о подготовленном резерве специалистов из региона.

«На руднике уже работают более 100 спасателей. Кузбассовцы тоже готовы помочь, ведь у нас большой опыт в ликвидации таких чрезвычайных ситуаций», — рассказал Цивилев.

Он также сообщил о подготовке к вылету борта МЧС из Новокузнецка — всего 25 человек, в их числе водолазы, горно-спасательный отряд и специалисты Распадской угольной компании.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, ситуация в шахте сложная, к месту обрушения постоянно поступает вода.

Ранее глава МЧС поручил направить дополнительные силы к месту обрушения на руднике, где, по предварительной информации областной прокуратуры, под завалом находятся 15 горняков.

Digital MBA: менеджмент в эпоху «цифры» Онлайн-курс поможет прокачать лидерские и

цифровые навыки. Оставить заявку

Обвал произошел 18 марта. В области ввели режим ЧС на региональном уровне.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности при ведении работ. По информации ведомства, во время работ в горной выработке подземного рудника обрушилась порода. В результате в шахте были заблокированы работники подрядной организации.