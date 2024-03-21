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Организациям без лицензии запретят «университет» и «институт» в названиях

Учреждениям без лицензии предложили запретить слово «университет» в названиях
Фото: Александр Поляков / Global Look Press
Фото: Александр Поляков / Global Look Press

Рособрнадзор поддержал идею запрета на использование слов «университет», «школа» и «институт» в названиях организаций, которые не имеют лицензии на образовательную деятельность. Об этом в ходе заседания рабочей группы в Госдуме заявил замруководителя ведомства Евгений Семченко.

«Проголосую двумя руками и ногами, так же, как и все коллеги из системы образования, руководители и сотрудники образовательных организаций, за то, чтобы запретить использовать слова «образовательная деятельность», «университет», «школа» и прочие в названиях организаций, которые не ведут на самом деле такой образовательной деятельности», — сказал Семченко (цитата по «Интерфаксу»).

Рабочую группу по вопросам совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосфере возглавляют первый вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова. По словам Лантратовой, с декабря 2023 года депутаты получили более 200 обращений от людей, которые «шли в «институт», «академию», а попали к мошенникам».

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Она добавила, что запрет использовать слова, связанные с образованием и наукой, в названии юрлиц, не имеющих соответствующей лицензии, уже поддержал думский комитет по науке и высшему образованию. Соответствующий законопроект внесут в Госдуму.

Лантратова рассказала «Известиям», что рабочая группа также предлагает ввести административную ответственность для блогеров за ведение «неаккредитованного информационного бизнеса». «Аккредитацию блогерам необходимо будет пройти в саморегулируемой организации, которая должна быть создана профессиональным сообществом», — пояснила депутат.

По данным «Известий», речь идет о блогерах, которые занимаются оказанием образовательных услуг. В КоАП, как пишет газета, предлагают добавить статью «Предоставление информационных услуг с использованием дистанционных технологий лицом, не являющимся членом саморегулируемой организации».

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В 2023 году Следственный комитет возбудил уголовные дела о неуплате налогов в отношении нескольких известных блогеров, среди них — Елена Блиновская и Валерия Чекалина. Дело против Чекалиной закрыли в декабре того же года. Блиновскую в феврале 2024 года суд отправил в СИЗО.

В ноябре 2023 года на блогера и основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр» Аяза Шабутдинова завели уголовное дело о мошенничестве при продаже образовательных курсов по ведению бизнеса. Совокупный ущерб от его действий был оценен в 4 млн руб. Шабутдинов находится в СИЗО.

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Теги
Университет Институт образовательная лицензия Госдума Рособрнадзор
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