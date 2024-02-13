Аязу Шабутдинову продлили арест на два месяца

Аяз Шабутдинов (Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»)

Video

Суд на два месяца продлил арест блогеру и бизнесмену Аязу Шабутдинову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и Шабутдинову Аязу Рифатовичу продлен срок содержания под стражей на срок 2 месяца, до 16 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

13 февраля против Шабутдинова также возбудили семь новых уголовных дел. Следователь сообщил, что в сумме блогера обвиняют «в совершении 50 корыстных тяжких преступлений». В рамках расследования дела был проведен опрос свыше 35 потерпевших.

Необходимость продления ареста, предыдущий срок которого истекал 16 февраля, следователь объяснил тем, что правоохранители не успели провести беседы со всеми фигурантами и осуществить выемки в пяти отделениях московского управления Федеральной налоговой службы.

Предыдущий раз Шабутдинову, которого обвиняют по статье о мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), продлили арест 12 декабря 2023 года. Он сидит в московском СИЗО № 2, более известном как «Бутырка».

Задержали блогера и основателя «технологической образовательной компании для предпринимателей» «Like Центр» 3 ноября в Москве. Его заподозрили в мошенничестве при продаже образовательных курсов по ведению бизнеса. По данным следствия, Шабутдинов создал у клиентов «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Совокупный ущерб от его действий был оценен в 4 млн руб.

Блогер отрицает вину, он также назвал свой арест «нездоровым сигналом» бизнесу.