Блиновская проиграла апелляцию на решение об аресте

Блогер Елена Блиновская проиграла в Мосгорсуде апелляцию на решение об аресте

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По решению Мосгорсуда блогер Елена Блиновская останется под арестом. Она оспаривала меру пресечения, но суд оставил ее апелляционную жалобу без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Блогер участвовала в заседании суда по видеозвязи из СИЗО, сообщил корреспондент «РИА Новости». Во время рассмотрения дела Блиновская расплакалась и попросила освободить ее из изолятора. Предприниматель отметила, что у нее есть несовершеннолетние дети.

«Мое наказание в данный момент является чрезмерно строгим... Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», — сказала она.

Блиновскую заключили под стражу в январе 2024 года после нарушения условий домашнего ареста. Суд отправил блогера под арест до 26 апреля 2024 года. Создательница «Марафона желаний» находится в изоляторе № 6 «Печатники» в Москве.

Елену Блиновскую обвиняют в неуплате налогов на 918 млн рублей в 2019–2021 годах и отмывании денег. Налоги блогер выплачивала по упрощенной системе, которая предусматривает доход не более 150 млн руб. в год. По версии следствия, Блиновская зарабатывала гораздо больше и занижала доходы с помощью схемы «дробления» бизнеса. В апреле 2023 года ее задержали при попытке выехать в Белоруссию.

22 января 2024 года Следственный комитет выдвинул в адрес блогера новые обвинения. Ей вменили два эпизода о незаконном обороте средств по предварительному сговору.

Кроме того, обвинения в неуплате налогов предъявлены мужу блогера Алексею Блиновскому. Для него избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.