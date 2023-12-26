Суд арестовал выручившего $6 млн за цифровые картины блогера Галантера

Сергей Галантер (Фото: galanterrr / X (ранее — Twitter))

Суд арестовал художника и бизнес-тренера Сергея Галантера по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), следует из карточки дела на сайте Никулинского суда.

Статья, по которой проходит Галантер, предполагает максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Судебное заседание состоялось 23 декабря. Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы сообщила об этом 26 декабря, уточнив, что блогер арестован до 12 февраля.

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы Галантеру Сергею Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 21 сутки», — говорится в сообщении.

Галантер — 27-летний художник из Краснодара, он женат на блогере и «финансовом коуче» Марии Афониной. Как писали в начале октября «Известия», его бизнес заключался в том, что он предлагал подписчикам вкладываться в продажу своих виртуальных NFT-картин, в том числе на рынке криптовалют.

В частности, он обещал провести выставку, которая, по его словам, должна была принести значительную прибыль. В результате около 200 инвесторов перевели художнику от 500 тыс. рублей до $500 тыс., но выставка так и не состоялась.

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В конце октября инвесторы, не получившие свои деньги обратно, обвинили Галантера в обмане на $6 млн и заявили о подготовке коллективного иска. Сам художник связал в невыплату обещанных средств с «рыночными ошибками» и пообещал рассчитаться с долгами «где-то до 11-12 января».

В ноябре обвинение в восьми преступлениях по той же статье было предъявлено автору бизнес-тренингов Аязу Шабутдинову. По данным прокуратуры, блогер создал «ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам». Вместе с тем потерпевшие по делу жаловались, что курсы Шабутдинова в основном сводились к «совету верить в себя».

В 2023 году в отношении нескольких блогеров с миллионами подписчиков были возбуждены дела по подозрению в неуплате налогов. Среди них Елена Блиновская, Александра Митрошина и супруги Валерия (Лерчек) и Артем Чекалины. В частности, их обвиняли в отмывании средств и дроблении бизнеса.

В конце ноября в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров объяснил претензии ведомства к крупным блогерам тем, что они «быстро выросли», но не перешли на классические методы ведения бизнеса.