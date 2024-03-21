Актер Никита Кологривый извинился за дебош в баре Новосибирска
Актер Никита Кологривый на заседании суда, который арестовал его на семь суток за мелкое хулиганство, извинился за устроенный им дебош в баре в Новосибирске. Видеообращение актер опубликовал в своем телеграм-канале.
«Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал. <...> Я эмоционально выгорел», — сказал Кологривый.
Он отметил, что согласен с приговором суда, и намерен принять наказание «достойно». «Я исправлюсь. <...> Я вам докажу, что я достойный член общества», — сказал актер.
Кологривый 19 марта напал на сотрудников одного из баров в Новосибирске. Перед этим он приставал к официантке заведения и укусил ее за ногу. На актера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) и отправили его в спецприемник.
Во время слушаний в суде в Новосибирске Кологривый попросил прощения за свое поведение и просил суд его «пощадить». Прокуратура запрашивала для него 15 суток ареста, но суд назначил семь. Адвокат настаивал, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на его участии в съемках.
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Прокуратура посчитала назначенное наказание слишком мягким, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Постановление суда обвинители обжалуют.
Никита Кологривый — актер из Новосибирска, ставший известным после роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди других его ролей — сумасшедший Шеин в «Чикатило», Емеля в фильме «По щучьему велению», Людовик XVI в «Иван Васильевич меняет все».
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