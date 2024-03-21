Никиту Кологривого арестовали на семь суток за дебош в баре в Новосибирске

Актера Кологривого арестовали на семь суток за дебош в баре

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Суд назначил наказание актеру Никите Кологривому в виде ареста на семь суток по делу о хулиганстве, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Прокурор просил для него 15 суток ареста с учетом общественного резонанса. Адвокат Кологривого настаивали, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на исполнении им рабочих обязанностей, а именно участии в съемках.

Сам актер в ходе заседания заявил, что сожалеет о содеянном. «Я готов покаяться, много общественной работы впереди ждет. Я бы хотел, чтобы суд меня пощадил, если это возможно», — сказал он.

Кологривый заявил, что произошедшая ситуация была случайностью и произошла от усталости, и добавил, что 20 марта должен был встретиться с детьми в больнице Новосибирска и посетить храм Александра Невского, но не смог этого сделать из-за возникшей ситуации.

Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он завоевал популярность, исполнив роль Кащея в сериале «Слово пацана».

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На записях с камер наблюдения одного из баров в Новосибирске, которые 19 марта опубликовал телеграм-канал «Абзац», видно, как актер напал на сотрудников заведения.

По информации «Абзаца», Кологривый, будучи в нетрезвом состоянии, приставал к одной из официанток. После того как девушка оказала сопротивление, актер укусил ее за ногу. Затем Кологривый начал заламывать девушке руки. Хозяева бара написали заявление в полицию. На актера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство).