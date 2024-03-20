Полиция начала проверку данных об укусившем официантку Никите Кологривом
Полиция проводит проверку после заявления о нарушении порядка в одном из ресторанов Новосибирска, сообщили РБК в региональном главке МВД. Источник РБК, знакомый с ситуацией, уточнил, что речь идет об актере Никите Кологривом из сериала «Слово пацана».
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска. В настоящее время по данному факту проводится проверка», — сообщили в пресс-службе полиции.
Представители заведения рассказали RT, что актер был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом. «Абзац» уточнил, что он укусил официантку за ногу.
РБК обратился за комментарием к агенту Никиты Кологривого и к самому актеру.
Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Среди его ролей — сумасшедший Шейн в «Чикатило», Емеля в фильме «По щучьему велению», Людовик XVI в «Иван Васильевич меняет все», а также лидер одной из группировок Кащей в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».
В конце января его внесли в базу украинского сайта «Миротворец» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку российских властей.
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