Прокуратура сочла слишком мягким наказание для актера из «Слова пацана»

Никита Кологривый 19 марта укусил за ногу официантку в баре в Новосибирске, после чего подрался с сотрудниками заведения. Он попросил судей его «пощадить» и получил семь суток ареста, но в прокуратуре с постановлением не согласны

Никита Кологривый (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Прокуратура посчитала мягким наказание в виде семи суток ареста актеру Никите Кологривому, сообщили РБК в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. Постановление суда обвинители обжалуют.

19 марта актер напал на сотрудников одного из баров в Новосибирске. Перед этим он приставал к официантке заведения и укусил ее за ногу. На актера составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Во время слушаний Кологривый попросил прощения за свое поведение и просил суд его «пощадить». Адвокат Кологривого настаивал, что наказание в виде ареста для актера будет слишком суровым и негативно скажется на его участии в съемках.

Прокуратура запрашивала для актера 15 суток ареста, но суд в итоге назначил только семь.

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Никита Кологривый — актер из Новосибирска, ставший известным после роли Кащея в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Среди других его ролей — сумасшедший Шеин в «Чикатило», Емеля в фильме «По щучьему велению», Людовик XVI в «Иван Васильевич меняет все».