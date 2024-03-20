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На актера Кологривого составили протокол и отправили в спецприемник

На актера Кологривого составили протокол и отправили в спецприемник
Никита Кологривый
Никита Кологривый (Фото: Сергей Петров / Global Look Press)

Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В отделение полиции в Новосибирске его доставили после скандала в кальянной. У отдела полиции собрались поклонники артиста, сообщил новосибирский портал NGS.RU.

Полиция начала проверку данных об укусившем официантку Никите Кологривом
Общество
Никита Кологривый

Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он завоевал популярность, исполнив роль в сериале «Слово пацана».

Ранее полиция сообщила о начале проверки после заявления о нарушении порядка в одном из ресторанов Новосибирска.

«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска», — сообщили тогда в пресс-службе полиции.

Представители заведения рассказали RT, что актер был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом. «Абзац» уточнил, что он укусил официантку за ногу.

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Теги
Никита Кологривый задержание полиция Новосибирск
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