На актера Кологривого составили протокол и отправили в спецприемник
Актера Никиту Кологривого отправили в спецприемник после составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В отделение полиции в Новосибирске его доставили после скандала в кальянной. У отдела полиции собрались поклонники артиста, сообщил новосибирский портал NGS.RU.
Никита Кологривый — актер театра и кино из Новосибирска. Он завоевал популярность, исполнив роль в сериале «Слово пацана».
Ранее полиция сообщила о начале проверки после заявления о нарушении порядка в одном из ресторанов Новосибирска.
«В полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений Новосибирска», — сообщили тогда в пресс-службе полиции.
Представители заведения рассказали RT, что актер был нетрезв, матерился и пытался устроить драку с персоналом. «Абзац» уточнил, что он укусил официантку за ногу.
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