В Россию из Сирии вернули 32 детей

В Россию из Сирии прилетел самолет с 32 детьми, которые находились в лагере беженцев, сообщила ТАСС пресс-служба уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Омбудсмен встретила детей на подмосковном аэродроме Чкаловский. К родственникам в Россию вернулись 12 девочек и 20 мальчиков в возрасте от пяти до 17 лет. «Дети пройдут медицинское обследование в федеральной клинике и социальную реабилитацию в одном из московских центров и далее встретятся со своими родственниками, у которых они будут жить под опекой», — рассказала Львова-Белова.

В пресс-службе омбудсмена также сообщили, что планируется возвращение из Сирии еще одной группы детей. Во время мартовской командировки у них были взяты образцы крови для проведение ДНК-тестов, чтобы подтвердить их родство с гражданами России.

В октябре 2023 года из Сирии в Россию вернули 34 ребенка (дети-сироты) от четырех до 16 лет. По словам Львовой-Беловой, дети жили в лагерях для беженцев Заевфратья, по возвращению в Россию их должны были передать в семьи из десяти регионов России.