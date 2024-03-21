Двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма

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Двоих жителей Мариуполя задержали по подозрению в оправдании терроризма и удара по Крымскому мосту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по ДНР.

По данным ведомства, задержанные публиковали в соцсетях видео и комментарии, «направленные на оправдание террористической деятельности одной из запрещенных украинских неонацистских организаций, а также теракта на Крымском мосту в 2023 году». Возбуждено два уголовных дела по статье о публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

В октябре 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик. Обрушились два автомобильных пролета, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом грузового поезда, погибли четыре человека. В июле 2023 года часть моста была взорвана ударом морских дронов: на автодорожной части был разрушен один пролет, погибли два человека. В обоих случаях Следственный комитет завел уголовные дела по статье о теракте.

В начале марта МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана, на которого в 2018 году завели уголовное дело об оправдании терроризма. Поводом стала колонка для The Washington Examiner. В статье Роган предложил украинским военным нанести удар по Крымскому мосту, назвав его «возмутительным оскорблением Украины как государства». Журналист заявил, что ВСУ могут «осуществить воздушные удары по мосту таким образом, чтобы сделать его по крайней мере временно непригодным для использования».

«Это можно оценивать как безумие», — прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В начале февраля 2024 года Росфинмониторинг включил Рогана в реестр террористов и экстремистов.