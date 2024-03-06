МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

Том Роган (Фото: Ed Rode / Getty Images)

Американского журналиста Тома Рогана объявили в розыск по уголовной статье. Это следует из базы МВД.

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В мае 2018 года Роган в своей колонке для The Washington Examiner предложил украинским военным нанести удар по Крымскому мосту, назвав его «возмутительным оскорблением Украины как государства». Журналист заявил, что ВСУ могут «осуществить воздушные удары по мосту таким образом, чтобы сделать его по крайней мере временно непригодным для использования».

«Это можно оценивать как безумие», — прокомментировал публикацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. После этого Следственный комитет возбудил в отношении Рогана, а также редактора The Washington Examiner Уго Гурдона уголовное дело по ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

В начале февраля 2024 года Росфинмониторинг включил Рогана в реестр террористов и экстремистов.