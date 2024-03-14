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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жительницу Мариуполя за передачу данных о дислокации армии

ФСБ: жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
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Военная операция на Украине

ФСБ задержала жительницу Мариуполя по подозрению в передаче сведений о Вооруженных силах России украинским спецслужбам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на управление ведомства по ДНР.

По версии службы, женщина за вознаграждение собирала данные о дислокации подразделений Минобороны близ Мариуполя. Ведомство показало скриншоты переписки в мессенджере, где представители спецслужб Украины просят задержанную выяснить расположение блокпостов и проверить, летают ли в этом районе беспилотники.

Следователи завели дело по ст. 276 УК (шпионаж), по ней грозит 10–20 лет лишения свободы.

Экс-курсанта военного училища приговорили к 12 годам за шпионаж
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

После начала военной операции на Украине ФСБ регулярно сообщает о возбуждении дел по статьям о шпионаже и госизмене.

В частности, 1 марта жителя Челябинской области приговорили к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене и призывах к терроризму. По версии ФСБ, мужчина вел среди жителей региона, подлежащих мобилизации, «пропаганду добровольной сдачи в плен вооруженным силам Украины» и передавал данные украинским спецслужбам.

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Теги
Мариуполь ФСБ шпионаж
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