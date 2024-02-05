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В реестр экстремистов внесли журналистов, мэра Днепра и экс-спикера ВСУ

Росфинмониторинг включил журналиста Рогана в перечень террористов и экстремистов
Том Роган
Том Роган (Фото: из личного архива)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в список террористов и экстремистов журналистов The Washington Examiner Тома Рогана и Гердон Хьюго, следует из перечня ведомства.

Всего в список внесли 31 человека и одну организацию.

В 2018 году Роган в статье для издания назвал Крымский мост «возмутительным оскорблением Украины как нации» и предложил взорвать конструкцию. Позднее в публикации «Почему Путин хочет отправить меня в «Черный дельфин» он объяснил, что хотел бы, чтобы мост был уничтожен «без жертв».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал статью «уродливым проявлением некачественной журналистики». Следственный комитет возбудил против Рогана уголовное дело за призывы к терроризму.

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В список также попала экс-представитель украинской территориальной обороны ВСУ Сара Эштон-Чирилло. Спикера сняли с должности в сентября 2023 года после угроз российским журналистам.

В ее аккаунте в Х (ранее Twitter) появилось видео, где она говорит: на следующей неделе «любимый пропагандист Кремля» будет «расплачиваться за свои преступления», не уточнив, о ком идет речь. Позднее Эштон-Чирилло подтвердила, что видео не фейк, и повторила угрозы в адрес «пропагандистов».

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В списке появился и мэр украинского города Днепра Борис Филатов. В апреле 2022 года глава СК Александр Бастрыкин поручил завести против него дело из-за публикаций с призывом убивать россиян по всему миру. В сентября 2023 года МВД России объявило Филатова в розыск по статье о подстрекательстве к геноциду.

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Теги
Росфинмониторинг экстремизм терроризм журналист
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